نقابة المهن الموسيقية تنعى الموسيقار زياد الرحباني

القاهرة- مصراوي:

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، في بيان صحفي الموسيقار اللبناني زياد الرحباني الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 26 يوليو.

وقدمت النقابة التعازي لأسرة الفنان الراحل ووالدته المطربة الكبيرة فيروز، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقالت النقابة في بيانها: فقدنا قامة فنية استثنائية، ومبدعًا متجددًا أسهم في إثراء الموسيقى والمسرح العربي، وترك بصمة خالدة في الوجدان العربي من خلال أعماله الموسيقية والمسرحية التي جمعت بين الأصالة والجرأة والتجديد.

وتوفي زياد الرحباني، اليوم السبت، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة فنية حافلة أثرت الموسيقى، وترك بصمة لا تُنسى في الوجدان الثقافي اللبناني والعربي.