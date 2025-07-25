روبي ترقص وتتألق بفستان أسود جريء في أحدث حفلاتها

القاهرة- مصراوي:

شاركت الفنانة روبي، جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من أحدث ظهور لها أثناء إحياء حفل غنائي.

وتألقت روبي إذ ظهرت مرتدية فستانا قصيرا جريئا، من اللون الأسود، ورقصت على أنغام أغانيها الشهيرة، وتفاعل معها الحضور.

وعلقت روبي على الحفل، وكتبت "كانت الأجواء صاخبة وصوت الجمهور كان أعلى".

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "قمر"، "روح قلبي"، "جمال طبيعي"، "روعة روبي، حلوة كتير"، "الملكة"، "العالمية".

جدير بالذكر أن روبي طرحت مؤخرًا ديو غنائي جمعها بالمطرب أحمد سعد، بعنوان "تاني"، وقاما بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، كلمات فلبينو، وحققت في 8 أيام ما يقرب من 2 مليون مشاهدة.