تخفيض أسعار تذاكر حفلات مهرجان صيف الأوبرا في الإسكندرية 50%

كتبت- منى الموجي:

احتفالاً بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، أعلنت دار الأوبرا المصرية، في بيان صحفي عن تخفيض أسعار تذاكر فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025 المقام لأول مرة في ستاد الإسكندرية الرياضي بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، بنسبة 50‎%‎ .

وتبدأ تذاكر الحفلات من 150 جنيه، وجاء في البيان أن التخفيض يأتي في إطار الحرص على تمكين شرائح أوسع من الجمهور للاستمتاع بالعروض الفنية المميزة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، وتعزيز السياحة الثقافية في المدينة الساحلية، وإتاحة الفرصة للزوار والمقيمين للاستمتاع بتجربة فنية فريدة في أجواء استاد الإسكندرية التاريخي.

وأوضح البيان أن التخفيضات تشمل جميع فئات التذاكر للعروض المقرر إقامتها في الفترة من 27 إلى 31 يوليو 2025، والتي تشهد مشاركة نخبة من نجوم الموسيقى والغناء، هم على التوالي: إيهاب توفيق، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة كنزي - ياسر سعيد - حنان عصام وقيادة الدكتور محمد الموجي، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز، أحمد جمال، ريهام عبدالحكيم، الموسيقى العربية بالأوبرا بمشاركة محمد الخولي - فرح الموجي - محمد حسن وقيادة المايسترو أحمد عامر، فريق وسط البلد، هشام عباس، الموسيقار هشام خرما وخالد سليم .