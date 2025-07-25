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نسرين طافش تستعد لطرح أغنيتها الجديدة "روقان"

02:04 ص الجمعة 25 يوليه 2025

نسرين طافش

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كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة نسرين طافش عن استعدادها لطرح أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "روقان".

ونشرت نسرين ملصق دعائي خاص بالأغنية عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة صيفية على البحر.

وكتبت نسرين طافش: "استنوا ڤيديو كليب أغنيتي الجديدة روقان يوم الأربعاء على يوتيوب وجميع منصات الاستماع".

الأغنية من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى حنفي، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

كانت آخر مشاركات نسرين طافش في السينما، من خلال فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، ومجموعة كبيرة من الفنانين، إخراج سامح عبدالعزيز.

نسرين طافش تروج لأغنيتها الجديدة روقان

الفنانة نسرين طافش نسرين طافش على إنستجرام أغنية روقان أغنية نسرين طافش الجديدة
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