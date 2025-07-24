لطيفة تروج لأغنيتها الجديدة "عندنا وبس" من ألبوم "قلبي ارتاح"

كتبت- نوران أسامة:

روّجت الفنانة التونسية لطيفة لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل عنوان "عندنا وبس"، وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد "قلبي ارتاح"، والمقرر طرحها اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب".

وشاركت لطيفة جمهورها بمقطع فيديو تشويقي من كليب الأغنية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "استنوا أغنيتي الجديدة عندنا وبس من ألبومي قلبي ارتاح، الساعة 5 على قناتي على اليوتيوب".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إسلام السقا، توزيع وميكساج وماستر ياسر أنور، وإخراج حسام الحسيني.

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة حفلاً فنيًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي، احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية، وذلك مساء 25 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في تونس والعالم العربي، وتجهز حاليا لعدد من الاستعراضات التي تقدمها على المسرح بجانب الغناء، خاصة أنها ستغني عدد من أغاني الألبوم الجديد لأول مرة.

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