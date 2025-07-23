كتبت- منى الموجي:

أحيت فرقة أيامنا الحلوة بقيادة المايسترو محمد عثمان، مساء أمس الثلاثاء 22 يوليو، حفلا ضمن فعاليات صيف الاوبرا 2025 التي تنظمه وزارة الثقافة ممثلة في دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام.

أقيم الحفل على المسرح المكشوف، ورفع لافتة كامل العدد.

ووسط حشد كبير، قدمت فرقة أيامنا الحلوة باقة من المؤلفات، التي قدمها رموز الإبداع، منهم: محمد عبدالوهاب، أم كلثوم، كارم محمود، حورية حسن.

كما تغنت الفرقة ببانوراما من الأعمال الخفيفة والفلكلورية الشعبية وتترات المسلسلات الدرامية الشهيرة والإعلانات من حقبة تسعينيات القرن الماضي.