محمد رمضان يروّج لأغنيته الجديدة "من ضهر راجل"

كتبت - نوران أسامة:

روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية بعنوان "من ضهر راجل"، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

ونشر رمضان مقطعًا من الكليب عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "أسد أسود البلد.. دلوقتي الكليب الرسمي لأغنية من ضهر راجل".

الأغنية من كلمات حازم إكس، وألحان حازم إكس وإسلام ساسو، وتوزيع إسلام ساسو، وتنفيذ شو ميديا برودكشن – محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي عبد الغني شوشة، ومن إنتاج MR1.

وشارك في صناعة الكليب كل من: مهندس الديكور محمد مصطفى، مونتاج عمرو عاكف، برديوسر هاني الصباح، مدير تصوير أحمد بشاري، والكليب من إخراج أحمد القيعي.

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