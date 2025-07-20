هشام خرما يكشف عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومه الجديد "أُفُق- UFUQ"

كتبت- منى الموجي:

كشف المؤلف الموسيقي هشام خرما عن الملصق الدعائي الرسمي لألبومه الجديد "أُفُق- UFUQ"، والذي يمثل عودته إلى ساحة الألبومات منذ إصدار ألبومه السابق "كُن" في عام 2019.

ويضم ألبوم "أُفُق" 10 أعمال موسيقية متنوعة تجمع بين الأغاني والمقطوعات الموسيقية، مقدماً من خلالها تجربة موسيقية جديدة تمزج بين الأنواع الشرقية والغربية (الفيوجن)، وتجمع بين الإحساس الروحاني والصوت العصري.

حافظ خرما على حضوره الفني من خلال مجموعة من "التراكات السينجل" والتعاونات المتنوعة مع عدد من الفنانين والمغنيين، والتي لاقت صدى واسعاً لدى الجمهور وفي الحفلات.

ومن المقرر طرح ألبوم "أُفُق" رسميًا على جميع المنصات الموسيقية يوم 23 يوليو 2025.

ويُعد "أُفُق" نقلة جديدة في مشوار خرما الموسيقي، إذ يحمل رؤية فنية أوسع وأكثر انفتاحًا على ثقافات متعددة، مع الحفاظ على البصمة الخاصة التي تميز أعماله.