الفنان رضا البحراوى يُعلن وفاة المطرب أحمد عامر



كتب- محمد فتحي:

أعلن المطرب رضا البحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة الفنان أحمد عامر.

وكتب المطرب رضا البحراوي على صفحته الشخصية "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنكه فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين".

يذكر أن أحمد عامر قدم خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى الشعبية.