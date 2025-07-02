إعلان

الفنان رضا البحراوى يُعلن وفاة المطرب أحمد عامر

05:28 ص الأربعاء 02 يوليه 2025

الفنان أحمد عامر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- محمد فتحي:

أعلن المطرب رضا البحراوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وفاة الفنان أحمد عامر.

وكتب المطرب رضا البحراوي على صفحته الشخصية "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون أخويا أحمد عامر فى ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنكه فسيح جنانه اللهم آمين يا رب العالمين".

يذكر أن أحمد عامر قدم خلال مشواره الغنائي عددًا من الأغانى الشعبية.

الفنان أحمد عامر وفاة الفنان أحمد عامر وفاة أحمد عامر رضا البحراوي رضا البحراوي يعلن وفاة أحمد عامر أحمد عامر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - محافظ البحر الأحمر يكشف لمصراوي مستجدات حادث غرق "حفار البترول"
مصدر مسؤول لمصراوي: انتشال 4 جثث وجاري البحث عن مفقودين في حادث انقلاب بارجة بخليج السويس