بالفيديو.. شاهد رقص هيدي كرم على أغنية أحمد سعد "مكسرات"‎

كتب- مروان الطيب:

أعاد الفنان أحمد سعد نشر مقطع فيديو للفنانة هيدي وهي ترقص على أنغام أغنيته "مكسرات" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وظهرت هيدي كرم وهي ترقص على أنغام أغنية "مكسرات" بطريقة عفوية، وحاز الفيديو على إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وكانت آخر مشاركات هيدي كرم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "الوصفة السحرية" عام 2024، وسط مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية.

يذكر أن، آخر مشاركات هيدي كرم الفنية كانت بمسرحية "الباشا" بطولة الفنان كريم عبد العزيز وتم عرضها في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.