كتبت وتصوير- منى الموجي:

عبر جمهور حفل المطربة أنغام المُقام مساء الجمعة 18 يوليو على مسرح يو أرينا في العلمين الجديدة، عن سعادتهم بلقائها، وعلت أصواتهم بعبارات المدح والإعجاب.

وردد عدد من الحضور "بنحبك يا فنانة"، لتعلق هي "قولوا يا أنغام، أنا كمان بحبكم والله بحبكم، إنتوا الفرحة اللي فيا".

وقدمت أنغام في بداية الحفل، أغاني "عمري معاك، وبقالك قلب، حالة خاصة، أساميك الكتيرة".

كان المسرح شهد توافد عدد كبير من الجمهور ومحبي أنغام، لحضور حفلها، الذي يفتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

ويضم برنامج الحفل، الذي يقوده المايسترو هاني فرحات، باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، التي يتفاعل معها الجمهور ويردد كلماتها.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير تامر حسني، تامر عاشور، رامي جمال، والمطربين الشباب: مروان بابلو، ويجز، شامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.