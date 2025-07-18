كتبت وتصوير- منى الموجي:

افتتحت المطربة أنغام حفلها في مهرجان العلمين الجديدة، المُقام مساء اليوم الجمعة 18 يوليو على مسرح يو أرينا، بأغنية "عمري معاك"، وسط تصفيق وهتاف الجمهور.

كان المسرح شهد توافد عدد كبير من الجمهور ومحبي أنغام، لحضور حفلها، الذي يفتتح النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة.

ويضم برنامج الحفل، الذي يقوده المايسترو هاني فرحات، باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، التي يتفاعل معها الجمهور ويردد كلماتها.

ويواصل المهرجان في نسخته الثالثة ترسيخ مكانته كمنصة شاملة، بعدما سجل حضورًا لافتًا في دورتيه السابقتين، حيث جذب ملايين الزوار من داخل مصر وخارجها، وشهد مشاركة أكثر من 104 جنسيات من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حضور واسع لشخصيات عامة ومسؤولين ودبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

وحسب بيان صادر عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تُعد النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة الأضخم والأقوى حتى الآن، نظرًا لما تتضمنه من فعاليات غير مسبوقة وبرنامج فني حافل يجمع نخبة من أبرز نجوم الغناء والفن في مصر والعالم العربي.

ويشهد مهرجان العلمين الجديدة هذا العام مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، يتقدمهم: عمرو دياب، أصالة نصري، ومحمد منير وتامر حسني، وتامر عاشور، ورامي جمال، والمطربين الشباب، مروان بابلو، وويجز، وشامي، بالإضافة إلى ليجي-سي، وفرقة كايروكي، ليقدموا سلسلة من الحفلات على مدار أكثر من أربعين يومًا.