لطيفة تبدأ طرح الدفعة الثانية من ألبوم "قلبي ارتاح" وتضم 5 أغاني

كتبت- منال الجيوشي

طرحت النجمة لطيفة ثاني دفعات ألبومها الجديد "قلبي ارتاح" وضمت الدفعة الثانية 5 أغاني متنوعة بين عدة أشكال موسيقية، كما تواصل لطيفة تصوير باقي أغاني الألبوم بطريقة الفيديو كليب.

وتضم قائمة الدفعة الثانية من أغاني ألبوم "قلبي ارتاح" أغاني:

"أخبارك إيه" كلمات مصطفى حدوتة، ألحان أردني، وتوزيع كوبليكس، وهي ثالث أغنية تجمعها بهذا الفريق.

"تسلملي" كلمات حسام سعيد، ألحان سامر المصري، وتوزيع خالد نبيل، "قبل ما تبعد" كلمات محمد شافعي، ألحان وتوزيع إسلام رفعت

ويطرح أغنيتين آخرين على مدار اليوم عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وكافة منصات الموسيقى.

ومن المنتظر أن تحيي لطيفة حفلاً فنيًا ضخمًا على مسرح قرطاج الدولي، احتفالًا بـ عيد الجمهورية التونسية، وذلك مساء 25 يوليو الجاري، وسط ترقب واسع من جمهورها ومحبيها في تونس والعالم العربي، وتجهز حاليا لعدد من الاستعراضات التي تقدمها على المسرح بجانب الغناء، خاصة أنها ستغني عدد من أغاني الألبوم الجديد لأول مرة.