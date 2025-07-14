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أحمد سعد وشقيقه عمرو يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "أخويا" من ألبوم "بيستهبل"

11:47 م الإثنين 14 يوليه 2025

احمد وعمرو سعد

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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد سعد، عن بوستر أغنية "أخويا" ضمن أغنيات ألبومه الجديد "بيستهبل"، المقرر طرحه الأيام المقبلة.

وتصدر عمرو سعد البوستر الرسمي للأغنية رفقة شقيقه النجم أحمد سعد، في تعاون غنائي جديد، بعد تقديم الثنائي آخر أغنية بعنوان "الكيمي راكبة" من برنامج بيت السعد.

ومن المقرر إطلاق أغنية "أخويا" يوم الأربعاء ضمن أغاني الجزء الأول من ألبوم "بيستهبل"، وطرحها عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، يوم الأربعاء الساعة السابعة مساءً.

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عمرو سعد أحمد سعد أخويا بيستهبل
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