كتب - معتز عباس:

وجه المطرب تامر حسني رسالة للكينج "محمد منير" بعد المشاركة في دويتو غنائي بعنوان "الذوق العالي"، من ألبوم "لينا معاد".

ونشر تامر حسني، صورة من كليب "الذوق العالي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "كلمتين من قلبي في حق الفنان الأسطوري محمد منير، بعيداً عن إنه أخويا الكبير وحبه في قلبي عشق لا ينتهي".

وأضاف: "غنائي مع الـ King محمد منير بمثابة جايزة كبيرة لمشواري الفني، بحبك يا منير".

ومن المقرر طرح فيديو كليب "الذوق العالي" على المنصات، يوم 15 يوم الجاري، الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وغناء تامر حسني ومحمد منير.

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