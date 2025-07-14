عمرو دياب ونجله عبدالله يتصدران التريند بأغنية "يلا"

كتب - هاني صابر :

تصدر النجم عمرو دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره مع نجله عبد الله في إعلان جديد لصالح احدى شركات المياه الغازية.

وظهر عمرو دياب وابنه في الاعلان وهما يغنيان "يلا" وهي احدى أغنيات ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا" الذي تم طرحه خلال الأيام الماضية.

أغنية "يلا" كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد ابراهيم، وميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن، عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا في مدينة جدة بالسعودية ، وشهد الحفل حضورا جماهيريا كونه أول حفل له خارج مصر بعد صدور ألبوم ابتدينا.