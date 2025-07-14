الجمعة.. روبي ومطرب الراب ليجي سي بحفل غنائي في الساحل الشمالي

كتب - هاني صابر :

تستعد الفنانة روبي ومطرب الراب "ليجي سي - Lege Cy"، لإحياء حفلا غنائيا في افتتاح أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 18 يوليو.

كما تفاجىء روبي الجمهور بالحفل بتقديمها مفاجآت وغنائها أعمال غنائية جديدة من ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعيش روبي حالة من الانتعاشة الفنية بالفترة الحالية حيث تستعد لطرح أغنيتها الجديدة التي تجمعها مع الفنان أحمد سعد بجانب تقديمها أكثر من حفلًا جديداً ضمن حفلات صيف 2025.

بينما يحيي ليجي سي حفلاً في مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم 15 أغسطس المقبل على خشبة مسرح U-ARENA، ويشاركه الحفل مطرب الراب مروان بابلو في ليلة موسيقية فريدة تمثل ذروة فعاليات الأسبوع السادس من المهرجان.