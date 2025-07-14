تفاصيل حفل محمد منير بالدورة الثالثة لمهرجان العلمين

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، لمواصلة بروفات الإستعداد لأول حفلاته في موسم الصيف، والمقرر اقامته ضمن فعاليات ثالث دورات مهرجان العلمين.

ويقدم الكينج محمد منير، الحفل، مساء السبت الموافق 16 أغسطس، وذلك بمشاركة المطرب رامي جمال.

وتقام البروفات في الاستديو الملحق بمنزل منير بمصاحبة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة، وتضم هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا سيجون "باص جيتار"،، وطارق رؤوف "ترومبيت"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة".

على جانب آخر، يطرح محمد منير غدا الثلاثاء، أغنية "الذوق العالي" التي يشاركه في غنائها النجم تامر حسني، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، و ألحان الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وتولى إخراج الكليب تامر حسني.

وتعد "الذوق العالي" ثاني أغاني ألبوم النجم محمد منير، إذ سبق وطرح أغنية "ملامحنا".