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أحمد سعد وروبي يجتمعان في دويتو غنائي بعنوان "تاني" من ألبوم "بيستهبل"

09:11 م الأحد 13 يوليو 2025

روبي وأحمد سعد

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كتب - معتز عباس:

كشف المطرب أحمد سعد، عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد "بيستهبل"، والذي من المقرر إطلاقه على جزئين، الأول في 16 يوليو، والثاني في 24 من ذات الشهر.

وأعلن أحمد سعد عن تقديم أغنية دويتو مع روبي باسم "تاني"، من تأليف فلبينو، وتوزيع أحمد طارق، يحيى، وميكس هاني محروس، والمقرر طرحها في 16 يوليو الجاري.

أغنية تاني، هي ثاني دويتو غنائي جمع سعد وروبي، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "ياليالي".

ويستعد المطرب أحمد سعد، لطرح ألبوم "بيستهبل"، على منصات الموسيقى المختلفة، على جزئين، (الأول يوم 17 يوليو، والتاني يوم 24 يوليو).

الوش الأول يضم أغاني: "بيستهبل - أخويا - مكسرات - تاني - بطة".
الوش الثاني يضم أغاني: "بلونة - شفتشي - اتحسدنا - أتك أتك - حبيبي ياه ياه".

وتعرض المطرب أحمد سعد مؤخرا لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.

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روبي أحمد سعد تاني
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