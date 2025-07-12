فستان زفاف وفرح.. آمال ماهر تكشف عن "خبر عاجل"

كتب - معتز عباس:

روجت المطربة آمال ماهر لـ أغنيتها الجديدة "خبر عاجل"، والمقرر طرحها فيديو كليب الفترة المقبلة.

ونشرت آمال، مقطع فيديو من الكليب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "خبر عاجل.. خلال أيام".

وظهرت وهي مرتدية فستان زفاف وسط أجواء من الفرح بحضور صديقاتها.

يذكر أن الملحن محمدي، أعلن عن تعاونه الأول مع النجمة آمال ماهر في عمل غنائي جديد من المنتظر أن يحمل طابعًا دراميًا مميزًا، ويُشكل مفاجأة لجمهورها.

الأغنية الجديدة، تحمل اسم "لو لينا عمر"، من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، وتأتي ضمن استعدادات آمال ماهر للعودة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد، وتُعد أولى ثمار التعاون بينها وبين محمدي، المعروف بألحانه الوجدانية ذات الطابع الشرقي الأصيل.

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