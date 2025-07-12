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أحمد سعد يعلن طرح ألبوم "بيستهبل" على جزئين.. تعرف على الموعد

06:55 م السبت 12 يوليه 2025
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    أحمد سعد يعلن طرح ألبوم ''بيستهبل''
  • عرض 3 صورة
    أحمد سعد يعلن طرح ألبوم ''بيستهبل''
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كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد، موعد عرض ألبومه الجديد "بيستهبل"، على منصات الموسيقى المختلفة، وموقع الفيديوهات "يوتيوب".

وطرح سعد، بوسترات ألبومه الجديد "بيستهبل"، عبر حسابه الرسمي بـ موقع "فيسبوك"، وكتب: "الوش الأول يوم 17 يوليو، والوش التاني يوم 24 يوليو".

الوش الأول يضم أغاني: "بيستهبل - أخويا - مكسرات - تاني - بطة".
الوش الثاني يضم أغاني: "بلونة - شفتشي - اتحسدنا - أتك أتك - حبيبي ياه ياه".

وتعرض المطرب أحمد سعد مؤخرا لحادث سير، وكشف عن تحطم الجزء الأمامي من سيارته الجديدة، مشيرا إلى أنه وزوجته وأولاده بخير.

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