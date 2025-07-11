"حب إيه يا حسرة" لـ كارمن سليمان تقترب من ربع مليون مشاهدة

كتبت- منى الموجي:

طرحت المطربة كارمن سليمان فيديو كليب أحدث أغانيها "حب إيه يا حسرة" على موقع "يوتيوب" قبل 8 أيام، واقتربت من تحقيق ربع مليون مشاهدة.

"حب إيه يا حسرة" من إنتاج مصطفى جاد، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع وفواصل موسيقية توما، تسجيل الغناء توما، طبلة أحمد عيادي، باص جيتار منير ماهر، جيتار مصطفى أصلان، كيبورد محمود شاهي، إخراج ريم عيد.

ونالت الأغنية إعجاب جمهور كارمن، وعلقت هي على الفيديو بعد طرحه بأيام، وكتبت "حبايب قلبي مبسوطة إن الأغنية عجبتكوا، متنسوش الشير في كل مكان، بحبكوا قوي".

ومن بين تعليقات الجمهور على الأغنية "وربي في كل مرة أسمعك أحس إن الفن لسه بخير"، "إيه الجمال والعظمة دول، إيه الميكس التحفة ده. إيه ده؟ مصري ولا خليجي ولا مغربي ..مختلفة ومميزة ومبدعة يا كارمن"، "اصدق إن فيه إحساس نقي لما أسمع صوتك".



