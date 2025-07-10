روتانا تروج لدويتو محمد منير وتامر حسني

كتب-مصطفى حمزة:

شوقت شركة روتانا، جمهور النجم محمد منير، لتفاصيل الأغنية الثانية المقرر طرحها من ألبومه.

وقامت روتانا عبر صفحتها بموقع فيسبوك، بطرح برومو تشويقي، وكتبت :" تخيلتوا يجتمع الكينج ونجم الجيل في عمل ؟.

الأغنية بعنوان "الذوق العالي"، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين، ومن آخر ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وحققت أول أغاني ألبوم محمد منير، وهي بعنوان "ملامحنا"، ما يزيد عن المليون و700 ألف مشاهدة، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا، في موقع يوتيوب.

وتعاون الكينج محمد منير في أغنية "ملامحنا"، للمرة الاولى مع مؤلفتها الشاعرة هالة الزيات، و الملحن أحمد زعيم، و الموزع الموسيقي عمرو عبد الفتاح، وتولى وضع الميكس و الماستر امير محروس.





