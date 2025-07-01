تامر عاشور يكشف السبب وراء ظهوره بعكاز في مهرجان موازين

كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان تامر عاشور عن السبب وراء ظهوره متكئا على عكاز خلال إحيائه حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

وأجرى تامر عاشور مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المعروض على قناة"CBC".

وعن إصابته وظهوره بعكاز قال: "مش عارف أنا اتصبت ازاي، لحد دلوقتي مش عارفين اتصبت ازاي؟، أنا ظهرت بالعكاز في حفلي في الكويت وبعد كده في موازين، وكانوا حفلتين حلوين جدا لأن أنا كان بقالي كتير معملتش حفلات وكنت واخد إجازة، وبجد انبسطت جدا فيهم وكنت مشتاق إني اشوف الجمهور المغربي".



وعن رغبته في عمل دويتو مع نجوم الغناء قال: " عندي أمنيات كتير نفسي أغني مع ناس كتير، نفسي نعمل حفلات زي ما عملنا مع أنغام وكانت حفلة رائعة وقوية جدا، وأتمنى أغني مع شيرين ونفسي أغني مع أصالة".