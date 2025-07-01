إعلان

قبل طرح الألبوم.. حسام حبيب يكشف تفاصيل تلحين أغنية "وبحكيلك عن الأيام" لـ رامي صبري

08:02 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

حسام حبيب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان حسام حبيب التهنئة للمطرب رامي صبري على ألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري.

وكتب حسام في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مبروك لأخويا وصديقي الفنان رامي صبري على ألبومه الجديد، إن شاء الله يكسر الدنيا".

وأضاف: "وبحكيلك عن الأيام مش مجرد أغنية دي قصة بتعبّر عن مرحلة مهمة في حياتي ومن أصعب المراحل، الأغنية دي بتحكي حاجات كثيرة عديت بيها، ومن كثر ما كانت قاسية أنا فرحت لما رامي وقف عندها واختارها تكون في ألبومه، وهنا اتاكدت انها هتوصل بصوت وإحساس رامي اللي كلنا بنحبه ، لكل الناس وأنا أولهم، مع أني صعب جدًا علي أني أسمعها، بس أنا مستني أسمعها أول واحد".

طرح المطرب رامي صبري البرومو الدعائي لألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري.

ويضم ألبوم رامي صبري 10 أغاني جاءت كما يلي: "تيجي نتصور - العوض على الله - بقلبي معاك - بياع - غلطان - مستغرب انت - حلوة - بحكيلك عن الأيام - فقدت الأمل فيكي -أنا بحبك أنت".

اغنية بحكيلك عن الأيام، ألحان حسام حبيب، كلمات أ دهم معتز، توزيع أسامة الهندي، غناء رامي صبري.

23

اقرأ أيضا..
بعد طرح الإعلان التشويقي.. تفاصيل فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة"

بإطلالة جريئة.. سارة سلامة تخطف الأنظار من أمام البحر والجمهور يغازلها

حسام حبيب رامي صبري بحكيلك عن الأيام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مصائد الموت.. الأماكن الأكثر خطورة على الطرق فى المحافظات (تقرير حكومي)
جلسة بكرة مهمة.. تأجيل مناقشة الإيجار القديم إلى الغد
زيادة كبيرة في أسعار سجائر "مارلبورو" و"ميريت" و"أل أند أم" - منشور رسمي