كتب - معتز عباس:

وجه الفنان حسام حبيب التهنئة للمطرب رامي صبري على ألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري.

وكتب حسام في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مبروك لأخويا وصديقي الفنان رامي صبري على ألبومه الجديد، إن شاء الله يكسر الدنيا".

وأضاف: "وبحكيلك عن الأيام مش مجرد أغنية دي قصة بتعبّر عن مرحلة مهمة في حياتي ومن أصعب المراحل، الأغنية دي بتحكي حاجات كثيرة عديت بيها، ومن كثر ما كانت قاسية أنا فرحت لما رامي وقف عندها واختارها تكون في ألبومه، وهنا اتاكدت انها هتوصل بصوت وإحساس رامي اللي كلنا بنحبه ، لكل الناس وأنا أولهم، مع أني صعب جدًا علي أني أسمعها، بس أنا مستني أسمعها أول واحد".

طرح المطرب رامي صبري البرومو الدعائي لألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري.

ويضم ألبوم رامي صبري 10 أغاني جاءت كما يلي: "تيجي نتصور - العوض على الله - بقلبي معاك - بياع - غلطان - مستغرب انت - حلوة - بحكيلك عن الأيام - فقدت الأمل فيكي -أنا بحبك أنت".

اغنية بحكيلك عن الأيام، ألحان حسام حبيب، كلمات أ دهم معتز، توزيع أسامة الهندي، غناء رامي صبري.

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