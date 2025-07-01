بالفيديو.. رامي صبري يعلن موعد طرح ألبومه الغنائي "أنا بحبك أنت"

كتب - معتز عباس:

طرح المطرب رامي صبري البرومو الدعائي لألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه يوم 17 يوليو الجاري.

ونشر رامي البرومو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ألبوم أنا بحبك أنت 17/7/2025 على جميع منصات الموسيقى في العالم".

ويضم ألبوم رامي صبري 10 أغاني جاءت كما يلي: "تيجي نتصور - العوض على الله - بقلبي معاك - بياع - غلطان - مستغرب انت - حلوة - بحكيلك عن الأيام - فقدت الأمل فيكي -أنا بحبك أنت".

كما يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي حفلات مراسي"، ومن المقرر إقامته يوم 5 يوليو المقبل.

وشارك رامي صبري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والأغنية من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا.

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