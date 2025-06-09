الدخول مجانًا.. رانيا يوسف تشارك في حفل للرقص الشرقي بأبوظبي

كتب - معتز عباس:

أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن مشاركتها في فعالية كبيرة للرقص الشرقي تُقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والافتتاح التجريبي الأول لتجربة عالم الرقص الشرقي.

ونشرت رانيا بوستر الحفل عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "استوديو Tabla By Rania يدعوكم لحضور الافتتاح التجريبي الأول لتجربة عالم الرقص الشرقي بكل فخامته وجماله، في ريم مول بأبوظبي، يوم السبت 14 يونيو المقبل، في تمام الساعة 7 مساء، بحضور النجمة المتألقة رانيا يوسف، في أجواء مليانة فن، طاقة، وأنوثة شرقية".

يذكر أن رانيا يوسف نشرت بوستر للحفل حيث جمع بينها وبين الراقصات جوهرة وجورجيا وبيبي، وعلقت: "بنات أبوظبي.. جهزن نفسكن لليلة ما تنسى أكبر حدث للرقص الشرقي بيكون عندنا في ريم مول أبوظبي نحتفل معكن بالافتتاح التجريبي لـ استوديو Tabla by Rania، أول ستوديو متخصص في هذا الفن الجميل، الدخول مجاني".

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