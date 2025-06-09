"فورها الذكريات".. تركي آل الشيخ يعلن عن حفل غنائي ضخم في جدة

كتب - معتز عباس:

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عن حفل غنائي ضخم تحت عنوان "فورها الذكريات" يجمع عدداً من نجوم الفن المصري والعربي.

شارك آل الشيخ متابعيه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بوستر الحفل، وعلق: "حفلة “فورها الذكريات مستعدين لليلة تجمع جيلين بصوت الطرب والذكريات، 13 يونيو ، جدة سوبردوم".

يجمع الحفل عدداً من نجوم الفن وهم رامي جمال، أحمد بتشان، واما، مايا نصري، سامو زين، هيثم سعيد، أحمد الشريف، فرقة Blue، فرقة واما، جنات، إيوان، مساري، ويوسف العماني.

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