كتبت- منال الجيوشي

أكدت جمعية “مغرب الثقافات”، الجهة المنظمة لمهرجان موازين – إيقاعات العالم، أن جميع الإجراءات القانونية المتعلقة باستخدام صورة وصوت الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في الحفل التكريمي المقرر ضمن فعاليات دورة 2025، قد تم احترامها بشكل كامل ومسبق.

وأوضحت الجمعية، في بيان رسمي، أن العرض المبرمج بتقنية الهولوجرام، والذي يهدف إلى إعادة إحياء إحدى أبرز المحطات في تاريخ الموسيقى العربية، جرى التحضير له وفقًا لأعلى معايير الالتزام القانوني، حيث تم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المخولة رسميًا بتدبير حقوق استغلال صورة وصوت وأعمال الفنان الراحل، وذلك قبل أي إعلان رسمي عن تنظيم الحفل.

وشددت الجمعية على أن احترام حقوق المبدعين كان، ولا يزال، من الثوابت الأساسية التي يرتكز عليها المهرجان منذ انطلاقه، معتبرة أن استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تقنية الهولوغرام، يتم دائمًا في إطار يحترم الضوابط القانونية والأخلاقية، ويُراعي الرمزية الثقافية للأعمال الفنية المعروضة.

وأضاف البيان أن هذا الحفل التكريمي لا يستهدف فقط تقديم تجربة فنية مبتكرة للجمهور، بل يسعى أيضًا إلى الحفاظ على الذاكرة الثقافية العربية وصون كرامة رموزها، من خلال إعادة تقديم عبد الحليم حافظ بطريقة تليق بتاريخه ومكانته، مع الحفاظ الكامل على حقوقه وحقوق ورثته.

وحرضت الجمعية على تأكيدها والتزامها بالقيم الأخلاقية والمهنية في كل عروضها، مجددة حرصها على أن يكون الحفل التكريمي لعبد الحليم حافظ بمثابة تحية وفاء تليق بإرثه، وتُعبر عن احترام عميق لرموز الموسيقى العربية