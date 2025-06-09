بالفيديو.. تامر عاشور يكشف كواليس غنائه أمام الرئيس السيسي 4 مرات

كتب - معتز عباس

حل المطرب تامر عاشور ضيفًا ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الفنانة إسعاد يونس، والمذاع على فضائية "دي ام سي".

وكشف تامر عاشور، عن كواليس غنائه أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الفطر الماضية، قائلًا، إن هذه المرة الرابعة التي أغنى فيها أمام الرئيس السيسي.

وأضاف: "كانت رابع مرة أغني قدام الرئيس السيسي طبعا بيبقى الموضوع صعب أوي، لكن مسافة ما يدخل وأشوف الرئيس في الحفل بس كده اطمنت لكن قبلها بيبقى فيه خوف".



شارك الفنان تامر عاشور في احتفالية عيد الفطر المبارك، في مركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم أغنية "العيد ابتدا".

وكان النجم تامر عاشور مؤخرا للإصابة بالرباط الصليبي في الركبة نتج عنه خضوعه لعملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة.

كما اعتذر عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة ماعدا الحفل الذي يجمعه بالنجم تامر حسني في الكويت يوم 13 الشهر المقبل، وحفله يوم 24 يونيو المقبل أيضا ضمن فعاليات مهرجان موازين.

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