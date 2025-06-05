أحمد سعد يحيي أولى حفلاته في بورتو مارينا ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم في بورتو مارينا، وذلك ضمن احتفالات عيد الأضحى 2025، يوم السبت 8 يونيو في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن تفاصيل الحدث عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت الملصق الدعائي، وعلّقت: "بورتو بيت يستضيف النجم أحمد سعد على المسرح.. ليلة لا تُنسى من الغناء القوي والأداء الحي – ٨ يونيو، الساعة ٨ مساءً – بورتو مارينا."

ومن المتوقع أن يقدم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن أحمد سعد تعاقد مؤخرًا مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لتقديم عدد من الأعمال الغنائية الجديدة، بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأسامة رشدي، المدير التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة.

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