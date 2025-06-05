روبي تنشر صورًا جديدة من حفلها بالجامعة الأوروبية وتوجه رسالة شكر

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة روبي جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من حفلها الأخير الذي أحيته في الجامعة الأوروبية (EUE).

ونشرت روبي الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "سعيدة بوجودي معاكم في أول دفعة تخرج من EUE.. شكرًا لكم على الطاقة والحب والأجواء التي لا تُنسى".

وتفاعل الجمهور مع الصور، وانهالت عليها التعليقات التي جاء من بينها: "قمر، قلبي، دايمًا منورة، العسل كله، حفلة رائعة".

وتستعد روبي حاليًا لإحياء حفل افتتاح مهرجان موازين بالمغرب، وذلك يوم 20 يونيو المقبل على منصة النهضة، ضمن فعاليات الدورة العشرين من المهرجان.

يُذكر أن روبي شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي"، إلى جانب كل من نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، ومجموعة من نجوم الدراما.

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