مسلم يطرح أغنية جديدة بعنوان "سوء اختيار" من ألبومه الجديد

كتبت- نوران أسامة:

طرح الفنان مسلم أحدث أعماله الغنائية بعنوان "سوء اختيار"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد عبد الرحمن، وألحان معاذ زين، وتوزيع موسيقي إسلام شوقي.

وتُعد "سوء اختيار" هي الأغنية السابعة من ألبوم مسلم الجديد، حيث تواصل استكمال السرد الفني الذي بدأه في الأغاني السابقة، منذ طرحه لأغنية "غُمّة" في فبراير الماضي، والتي جاءت كأغنية دعائية وترويجية لفيلم "درويلة".

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