هل يرحب تامر حسني بفكرة تقديم "ديو غنائي" مع عمرو دياب؟.. الفنان يجيب

كتبت- منى الموجي:

رحب المطرب تامر حسني بفكرة تقديم ديو غنائي مع "الهضبة" عمرو دياب، مؤكدًا أن بعد غنائهما معا في حفل زفاف الفنان أحمد عصام قبل أكثر من عامين، طلب كثيرون منهما ذلك.

وتابع في حواره مع برنامج ET بالعربي، ردًا على سؤال "ممكن نشوفك في ديو مع عمرو دياب؟": "يا سلام ياريت وبعد الفرح ناس كتير قالت الكلام ودي حاجة تشرفني لأنه أستاذ كبير".

وعن الديو الذي يجمعه بـ"الكينج" محمد منير ولم يُطرح حتى الآن، قال: "فيه ديو مع الكينج محمد منير، لحن معجزة التلحين محمد رحيم، كلمات تامر حسين وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهينزل قريب إن شاء الله".

وأكد تامر أن النجاح أمر صعب وليس سهلا كما يظن البعض، وعن الأسباب التي ساعدته على الاستمرار في النجاح، أوضح "موضوع عايز كتاب، النجاح مش سهل بس الاستمرارية أصعب بكتير، طبعا الأسباب منها: السعي والمواظبة والتطلع والمواكبة وحطي تحتها مليون خط".

تامر حسني يُعرض له حاليا فيلم "ريستارت" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويشارك في البطولة: باسم سمرة، هنا الزاهد.

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