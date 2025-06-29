تامر حسني يكشف موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد"

كتب - معتز عباس:

أعلن النجم تامر حسني موعد طرح ألبومه الغنائي الجديد "لينا معاد" في صيف 2025.

ونشر تامر حسني، بوستر الألبوم، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فتحولي عينكم كده واستعدوا جداً ، استجابة لطلبكم إن شاء الله سيتم إصدار ألبوم "لينا معاد"، بشكل كامل يوم ١٠ شهر ٧ القادم أوامر يا حبايب قلبي".

يذكر أن الفنان تامر حسني يعرض له حاليًا فيلم "ريستارت"، وشاركه البطولة كلًا من هنا الزاهد، وباسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، شيماء سيف، ميمي جمال، محمد رجب، رانيا منصور، إلى جانب ظهور خاص للنجم أحمد حسام "ميدو" في أولى تجاربه السينمائية.

تدور أحداث "ريستارت" حول شخصية محمد، فني صيانة هواتف محمول يعيش حياة عادية قبل أن يجد نفسه فجأة في قلب معركة غير متوقعة مع عالم الشهرة الرقمية.

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