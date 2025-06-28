أنا بحبك أنت.. رامي صبري يستعد لطرح ألبومه الجديد

كتب - معتز عباس:

كشف المطرب رامي البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد "أنا بحبك أنت"، والمقرر طرحه الفترة المقبلة.

ونشر رامي البوستر عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "أنا بحبك أنت ألبوم جديد 2025 .. قريبا".

كما يستعد المطرب رامي صبري لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان "ليالي حفلات مراسي"، ومن المقرر إقامته يوم 5 يوليو المقبل.

وشارك رامي صبري في الموسم الرمضاني الماضي من خلال غنائه لتتر مسلسل "وتقابل حبيب"، بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والأغنية من كلمات كريم فهمي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع ومكس وماستر هشام البنا.

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