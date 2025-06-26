موعد أول حفل لـ بهاء سلطان بعد نهاية عقده مع روتانا

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المطرب بهاء سلطان، على تقديم أول حفلاته في موسم الصيف، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع شركة روتانا.

ويقدم بهاء سلطان، الحفل في افتتاح ليالي مراسي بالساحل الشمالي، مساء السبت الموافق 5 يوليو.

وخضع المطرب مؤخرًا للتحقيق، في نيابة مصر الجديدة، في البلاغ المقدم ضده من الرقابة على المصنفات الفنية، والذي تتهمه فيه إصدار عمل فني بدون ترخيص .

وأنهى بهاء تعاقده مع شركة روتانا، بتقديم ميني ألبوم تحت عنوان "رسيني"، وتعاون في الأغاني مع الشعراء والملحنين والموزعين، تامر حسين، ومنة القيعي، وعزيز الشافعي، و توما، ومحمد مدين، ووسام عبد المنعم.