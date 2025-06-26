إعلان

موعد أول حفل لـ بهاء سلطان بعد نهاية عقده مع روتانا

07:26 م الخميس 26 يونيو 2025

بهاء سطان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

تعاقد المطرب بهاء سلطان، على تقديم أول حفلاته في موسم الصيف، وذلك عقب انتهاء تعاقده مع شركة روتانا.

ويقدم بهاء سلطان، الحفل في افتتاح ليالي مراسي بالساحل الشمالي، مساء السبت الموافق 5 يوليو.

وخضع المطرب مؤخرًا للتحقيق، في نيابة مصر الجديدة، في البلاغ المقدم ضده من الرقابة على المصنفات الفنية، والذي تتهمه فيه إصدار عمل فني بدون ترخيص .

وأنهى بهاء تعاقده مع شركة روتانا، بتقديم ميني ألبوم تحت عنوان "رسيني"، وتعاون في الأغاني مع الشعراء والملحنين والموزعين، تامر حسين، ومنة القيعي، وعزيز الشافعي، و توما، ومحمد مدين، ووسام عبد المنعم.

من بوستر الحفل

بهاء سلطان الساحل الشمالي شركة روتانا افتتاح ليالي مراسي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الطريق إلى البرلمان.. د. بهاء أبو شقة يتحدث عن تعديل قانون الانتخابات ومفاجأة عن قانون المخدرات والإيجار القديم
اشتعال ميكروباص إثر تصادم أعلى محور 26 يوليو - فيديو وصور
5 أيام حمائم.. كيف انتهت حرب إيران وإسرائيل بـ"شكرًا لحسن تعاونكم معنا"؟