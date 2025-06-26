"أنا بحبك".. نور عمرو دياب تهنئ والدها بعد طرح بوستر ألبومه الجديد

كتبت- نوران أسامة:

هنأت نور عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، والدها بعد طرح البوستر الدعائي لألبومه الجديد "ابتدينا"، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ونشرت نور صورة البوستر عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت عليه قائلة: "أنا بحبك".

وتأتي تهنئة نور بعد تصريحاتها الأخيرة التي أثارت جدلًا واسعًا، خلال ظهورها في العرض الخاص لفيلم "في عز الضهر"، إذ ردت على سؤال عن والدها قائلة: "أنا ابنة شيرين رضا".

وكان عمرو دياب طرح مؤخرًا البوستر الرسمي وبرومو أغنية "ابتدينا"، وهي أولى أغاني الألبوم المنتظر طرحه في موسم الصيف.

وتشهد الأغنية عودة التعاون بين الهضبة والملحن عمرو مصطفى، بعد إعلان الأخير تعافيه من جراحة لاستئصال ورم سرطاني، وهي من كلمات تامر حسين، توزيع عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس، ومن إنتاج شركة "سوني العالمية" في أول تعاون لها مع عمرو دياب.

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