"ستعيش في قلبي".. أول تعليق من نانسي عجرم بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في المغرب
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كتب - معتز عباس:
شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورًا جديدة من حفلها الغنائي في مهرجان "موازين" بدولة المغرب.
ونشرت نانسي صورا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ما زلت أسمع أصوات الجمهور،ستعيش هذه الليلة في قلبي إلى الأبد، شكرا المغرب".
وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.
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