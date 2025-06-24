كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورًا جديدة من حفلها الغنائي في مهرجان "موازين" بدولة المغرب.

ونشرت نانسي صورا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ما زلت أسمع أصوات الجمهور،ستعيش هذه الليلة في قلبي إلى الأبد، شكرا المغرب".

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

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