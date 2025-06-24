إعلان

"ستعيش في قلبي".. أول تعليق من نانسي عجرم بعد إحيائها حفلًا غنائيًا في المغرب

09:24 م الثلاثاء 24 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من حفلها الغنائي مهرجان موازين
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من حفلها الغنائي مهرجان موازين
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من حفلها الغنائي مهرجان موازين
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من حفلها الغنائي مهرجان موازين
  • عرض 6 صورة
    نانسي عجرم من حفلها الغنائي مهرجان موازين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها صورًا جديدة من حفلها الغنائي في مهرجان "موازين" بدولة المغرب.

ونشرت نانسي صورا وفيديوهات عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ما زلت أسمع أصوات الجمهور،ستعيش هذه الليلة في قلبي إلى الأبد، شكرا المغرب".

وأحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا في مهرجان موازين بعد غياب ٧ سنوات، والذي أقيم على مسرح النهضة بدولة المغرب.

اقرأ أيضا..
أسامة عباس عن غيابه الفني: اللي بيتعرض عليا ميستاهلش أعمله

بالصور.. تامر عبدالمنعم وشقيقه يستقبلان عزاء والدهما بمدافن الأسرة

نانسي عجرم المغرب مهرجان موازين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان