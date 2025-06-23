بتول عرفة: صوّرنا "كام فراق" و"قلبي دليل" في يومين.. والمسرح عشقي

كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة بتول عرفة إن تعاونها مع المطربة عبيدة أمير، جاء من خلال شركة لايف ستايلز ستوديوز – للمنتج فهد الزاهد، الذي عرض عليها أغنية كام فراق، وعند سماعها شعرت أن الفراق في الأغنية أعم، وليس مجرد فراق حبيبين.

وتابعت في تصريح مصوّر لـ"مصراوي": "فكرت في الشباب الذي يغترب لأي سبب من الأسباب، وقررت تقديم البنت كمغتربة وهو ما جعلني أقوم بالتصوير خارج البلاد، واخترت بودابست، وأثناء التحضير، أرسلت الشركة الأغنية الثانية (قلبي دليل) ووجدتها حب وفرح، قررت ربط العملين وتقديمهما قصة من جزئين، وأنهيت الأول بمشهد الحادث، ومقابلتها للشاب، ليكون اللقاء هو نفسه بداية الأغنية الثانية".

بتول صوّرت الكليبين في يومين، لكن التحضير استغرق وقتا طويلا، موضحة "استغرقنا وقتا في التواصل مع شركة في بلد التصوير لتوفير كل ما سنحتاجه في التنفيذ، وأشكرهم ساعدونا كثيرا، وسافرت قبل عبيدة لعمل المعاينات على أرض الواقع، ومقابلة الفريق، ثم بدأنا التصوير".

بتول سبق وصوّرت كليبات في بودابست، مع عدد من الفنانين، بينهم: كارول سماحة ورويدا المحروقي ومحمد نور، وعن العمل في بلد مختلف، قالت "خلينا نتفق على حاجة جوة بلدك معاكي فريقك الكامل وناس حفظاهم وحفظاكي وعارفين طريقتك في الشغل، الموضوع بيكون أسهل، لكن التصوير في بلد تانية مهما كان الناس محترفين، بس عندهم طريقة شغل مختلفة إحنا لو عدينا الوقت بنكمل هما لأ 12 أو 14 ساعة بالعافية بالأوفر تايم، إحنا هنا أسلس شوية".

بتول بدأت مسيرتها المهنية بتقديم عمل درامي حقق نجاحا كبيرا، وهو مسلسل "أريد رجلا"، إلا أنها اهتمت أكثر بإخراج الكليبات، كما أخرجت أكثر من مسرحية، وتختلف في ذلك عن غيرها من المخرجين، الذين بدأوا بالعمل في الكليبات، ثم تركوها للتركيز في إخراج أعمال فنية سينمائية وتليفزيونية، وعن هذا الاختلاف تقول "أنا عكست. المسرح عشقي ودراستي، أنا خريجة فنون مسرحية وشغلي الأساسي كان المسرح، بعدين ربنا يخليهولنا ويديله الصحة دكتور محسن أحمد مدير التصوير، بعد ربنا كان السبب ومقتنع إن تكنيكي تكنيك سينما، بخرج مسرح بإيقاع السينما، ودعمني لحد ما عملت النقلة دي".

وأضافت "ليا تجربة في الدراما ونجحت جدا، وميزة الكليبات إنك بتحققي فيلم قصير في 3 دقائق، فيه متعة إنك كل يوم بتعملي فيلم جديد، بتكثفي الموضوع في مدة قليلة، وده صعب جدا مش سهل بحس فيه بمتعة، ومروحتش عن قصد للمنطقة دي أنا حبيتها وعملتها من قلبي، وبيطلبوني فيها كتير ومن اكتر الحاجات اللي تميزت فيها".