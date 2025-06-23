حوار| عبيدة أمير: "والدي كان عايزني أتستت".. وحلمي الغناء مع فضل شاكر

كتبت- منى الموجي:

عبرت الفنانة عبيدة أمير عن سعادتها بالتعاون مع المخرجة بتول عرفة في أحدث كليباتها "كام فراق" و"قلبي دليل"، وأكدت أنها باتت من أقرب الناس لها، وتحرص على الاستماع لرأيها، كما تحدثت في حوارها مع "مصراوي" عن تعاونها مع والدها المايسترو والملحن الكبير أمير عبدالمجيد، إذ تستعد للكشف عن تفاصيل العمل الذي سوف يجمعهما قريبا. إلى الحوار..

تحدثت عبيدة عن أغنيتيها "كام فراق" و"قلبي دليل"، قائلة "الأغنية الأولى من كلمات إبراهيم محمد، وهو شاعر مختلف وكنت تعاونت معه من قبل في أغنية (حب خالص) ولما بعتلي (كام فراق) وقعت في غرامها من أول ثانية، وهي من ألحان أحمد أنور، وتوزيع كشكي، أغنية عميقة مش سطحية، وده اللي خلى المخرجة بتول عرفة تشوفها بشكل تاني أوسع وأشمل، مش مجرد فراق حبيب وحبيبة بس، لأ فراق أهل وبلد وغربة، ومن هنا جت فكرة تصوير الكليب خارج مصر في بودابست".

وتابعت "وبعدين ربطناها بالأغنية التانية (قلبي دليل) وهي هاوس شوية ولايت، كلمات خالد فرناس، وألحان كريم فتحي، توزيع إسلام غلاب، لون مختلف وجديد عليا، والفكرة اللي عملتها بتول من خلال ربط الكليبين ببعض إداهم تقل، واتقدموا بشكل درامي معمول حلو، خاصة وأنها فكرة أول مرة تتعمل".

وعن التعاون مع بتول، أكدت عبيدة أنها كانت من محبي أعمالها، قبل أن تلتقي بها، وترى أنها لا تشبه أحد، مضيفة "من الناس اللي عملت نقلة في الكليبات بشكل عام، وكان ليا الحظ أتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز والمنتج فهد الزاهد اقترح عليا أن تخرج بتول كليب (كام فراق) وبعدين جه الكليب التاني، وانبسطت جدا لإن كان نفسي أشتغل معاها وسعيدة جدا بالتعاون مع الشيخ فهد، لأنه شخص في منتهى الاحساس وبيحب الفن لدرجة إن لما يسمع أوديو أو فكرة الكليبين تلاقيه بيزود، وعنده رؤية أوسع ولا يبخل على العمل، في سبيل تقديم فن مختلف، أنا الحمد لله محظوظة جدا بدعمه وتحمسه ليا، والأغنية التالتة اللي هتنزل قريب، فكرته، فحسيت إني بشتغل مع عيلتي".

عبيدة كشفت عن سبب عدم تعاونها مع والدها المايسترو والملحن الكبير أمير عبدالمجيد حتى الآن، وأوضحت "لأن هو أمير عبدالمجيد، بينما أنا مازلت أخطو خطواتي الأولى في الغناء. عندما كنت صغيرة كنت أرى نجوما كبارا يقفون أمامه في حالة قلق، فكيف سيكون وضعي أنا، والحمد لله كسرت هذا الحاجز من خلال مشاركتي في أوبريت معه عن المولد النبوي، تأجل طرحه للعام المُقبل، وغنيت معه لأول مرة، وهناك أغنية نستعد لتقديمها معا وهي أيضا من إنتاج المنتج فهد الزاهد".

عبيدة أشارت إلى محاولاتها لإقناع والدها بالسماح لها بالدخول إلى الوسط الفني، وعن رأيه، قالت "كان قلقان عليا عموما من العمل في أي مجال، عايزني مرتاحة وأتستت وكده، بس هو الحمد لله شايف إني بقيت جاهزة وعندي المقومات اللي تسمح لي، وبالتالي بقى عندي المقومات اللي تسمحلي إني أشتغل مع أمير عبدالمجيد".

تستشير عبيدة المقربين منها في أعمالها الفنية، وأشارت إلى أن بعد والدها، تهتم بمعرفة رأي شقيقها علي رغم أنه بعيد عن المجال الموسيقي والغنائي، إذ يعمل كمخرج، ولكنه يتمتع بأذن موسيقية، ودائما ما يقول عنه والده المايسترو الكبير "علي لو كان دخل الموسيقى كان هيكون حاجة كبيرة جدا، لكن هو بيحب الإخراج"، مضيفة "بعد علي حاليا بتول عرفة بقت اكتر من صديقة، وبعد ما اشتغلنا مع بعض أكتر من مرة لأنها فنانة، وبتفهم قوي في الموسيقى، وبتفهم في الشارع عايز إيه والناس محتاجة إيه، وبثق في رأيها".

تتمنى عبيدة تقديم ديو غنائي مع المطرب بهاء سلطان، كما تعتبر التعاون مع المطرب الكبير فضل شاكر حلم تنتظر تحقيقه.