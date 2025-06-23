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شيماء هلالي تطرح أغنية "كل الحكاية" من ألبومها الجديد

07:43 م الإثنين 23 يونيو 2025

الفنانة التونسية شيماء هلالي

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كتبت- منى الموجي:

تُواصل الفنانة التونسية شيماء هلالي طرح أغاني ألبومها الغنائي الجديد، الذي يضم خمس أغاني.

وطرحت شيماء ثاني أغاني الألبوم بعنوان "كل الحكاية" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

حملت أغنية "كل الحكاية" اللهجة الخليجية، وجاءت بتوقيع الموسيقار د. طلال، كلمات عبداللطيف البناي وتوزيع زيد عادل.

صُورت أغنية "كل الحكاية" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدراة المخرج اللبناني دان حداد.

وطرحت شيماء هلالي مؤخراً أغنية "إنت حبك" أولى أغاني ألبومها الجديد، ولاقت أصداء إيجابية بين متابعيها، وحققت حوالي 700 ألف مشاهدة على يوتيوب.

وتستعد شيماء هلالي لطرح ٣ أغاني جديدة من ألبومها الجديد، وتحمل جميعها توقيع الموسيقار طلال على صعيد اللحن.

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