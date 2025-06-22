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سعد لمجرد يطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ريسكينا"

02:50 م الأحد 22 يونيو 2025

سعد لمجرد

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أحدث أعماله الغنائية بعنوان "ريسكينا"، على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

وروج سعد للأغنية من خلال مقطع نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلّق عليه قائلًا: "فيديو كليب جديد".

من ناحية أخرى، يستعد سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 12 يوليو المقبل، على أحد شواطئ مدينة الجديدة بالمغرب، ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2025، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

يُذكر أن المحكمة الفرنسية قررت مؤخرًا إعادة النظر في القضية المقامة ضد سعد لمجرد، والمتهم فيها بالاغتصاب، وذلك بعد تقديمه أدلة جديدة تُشير إلى محاولة المدعية ووالدتها ابتزازه، ومطالبته بمبلغ 3 ملايين يورو مقابل التنازل عن الدعوى.

وكان سعد لمجرد قد نفى التهم المنسوبة إليه، في حين تؤكد المدعية تعرضها للاعتداء والعنف الجسدي.

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سعد لمجرد كليب ريسكينا اغنية ريسكينا
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