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سعد لمجرد يحيي حفلًا غنائيًا في المغرب 12 يوليو

02:10 م الأحد 22 يونيو 2025

سعد لمجرد

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كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان المغربي سعد لمجرد لإحياء حفل غنائي يوم 12 يوليو المقبل في دولة المغرب، وذلك ضمن فعاليات موسم حفلات صيف 2025.

وروج "لمجرد" للحفل من خلال نشر الملصق الدعائي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

يذكر أن المحكمة الفرنسية أصدرت قرارا بإعادة النظر في قضية المطرب سعد لمجرد المنظورة أمامها والمتهم فيها بالاغتصاب، وذلك بعد تقديمه أدلة جديدة تفيد بمحاولة المدعية ووالدتها ابتزازه، ومطالبته بمبلغ مالي كبير مقابل التنازل عن الدعوى.

وكان سعد لمجرد نفى التهمة الموجهة إليه، بينما أكدت المدعية تعرضها للعنف والاعتداء الجنسي.

سعد لمجرد.

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سعد لمجرد المغرب دولة المغرب صيف 2025 حفل غنائي
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