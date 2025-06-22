مصطفى شوقي يكشف لـ"مصراوي" تفاصيل حفله على مسرح البالون

كتب- مصطفى حمزة:

كشف المطرب مصطفى شوقي، تفاصيل مشاركته في الحفل المقام بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، على مسرح البالون.

وقال مصطفى شوقي، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "أقدم في الحفل المقام مساء الجمعة 27 يونيو، مجموعة من أغاني المطرب الراحل فؤاد عبدالمجيد، صاحب الموشحات الرائعة (عجبا لغزال)، و (يا غريب الدار)".

وينظم الحفل، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، ويشارك به: المطرب لؤي، وفرقة رضا للفنون الشعبية، تحت قيادة موسيقية للمايسترو سليم سحاب.

وطرح المطرب مصطفى شوقي، في مايو الماضي، أغنية بعنوان "زي الدهب"، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقي وإخراج مايكل جمال.