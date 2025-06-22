تعرف على موعد حفل وائل كفوري في عمان

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفل غنائي ضخم في عمان، وذلك يوم 18 أغسطس المقبل.

وروج "كفوري"، للحفل ونشر البوستر الدعائي الخاص بالحفل عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرم".

وكان وائل كفوري طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "لآخر دقّة"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات وألحان رامي شلهوب، وميكس وماستر جمال ياسين، وإخراج عبدالله غانم.

ويواصل كفوري حاليًا العمل على ألبومه الجديد، الذي يتضمن 6 أغاني باللهجة اللبنانية، بالتعاون مع الملحن والموزع الموسيقي هشام بولس، يتم حاليًا الانتهاء من عمليات الميكساج تمهيدًا لإطلاق الألبوم.

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