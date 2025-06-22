في ذكرى ميلاد العندليب ورحيل السندريلا.. محمود راتب يطرح "فيلم قديم"

كتبت- منى الموجي:

طرح المطرب محمود راتب أمس السبت 21 يونيو، أغنية جديدة تحمل عنوان "فيلم قديم" من كلمات خالد صلاح وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني، وإنتاج محمد شبانة "العندليب للإنتاج الفني".

ويتزامن طرح الاغنية مع إحياء ذكرى ميلاد العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وذكرى رحيل السندريلا سعاد حسني، كما تتناول الأغنية قصة حب يصفها المطرب بأنها تشبه قصة حب في "فيلم قديم"، وكأنه يشبه حليم وهي تشبه سعاد .

وتقول بعض كلمات الأغنية "وبحبك حب في فيلم قديم، كأنك أنتي سعاد حسني كأني حليم، وبسأل نفسي مين تاني هيجي بعدك أرد مفيش وعشانك ممكن أتحمل وأدوس في الصعب، وأجيلك عشان أكمل حياتي قوليلي ردك إيه تعالي نعيش".

"فيلم قديم" هي الأغنية الخامسة التي يطرحها المطرب محمود راتب، إذ سبق وطرح أغنية "إحساسي بيك"، من كلمات وألحان محمود راتب وتوزيع وليد ميمني .

كما طرح المطرب محمود راتب أغنية بعنوان "قلبت بجد" من كلمات مصطفى عبدالرحمن، وألحان محمود راتب، وتوزيع وليد ميمني ، والتي تم تصويرها في بيروت، بتوقيع المخرجة اللبنانية رندلي قديح .

يشار إلى أن أغنيته الأولى كانت بعنوان "كل العيون" كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع نور.