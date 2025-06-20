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بسمة بوسيل تطرح ميني ألبوم بعنوان "حلم"

06:56 م الجمعة 20 يونيو 2025

بسمة بوسيل

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طرحت الفنانة بسمة بوسيل، ميني ألبوم جديد يحمل اسم "حلم" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة..

ويتضمن ميني ألبوم حلم لـ بسمة بوسيل، 6 أغاني، هي على النحو التالي

أبو حب، هو اللي نسيني ليه كده؟، اخسارة" "وصلتني شي أخبار، حلم،

وخاضت بسمة تجربة التمثيل لأول مرة في فيلم بيج رامي، مع رامز جلال.
والفيلم بطولة رامز جلال، وبسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ وهدى الإتربي، ومن تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم وإنتاج وليد صبري.

بسمة بوسيل ألبوم حلم
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