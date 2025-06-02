"المؤلفين والملحنين" تتقدم ببلاغ ضد محمود الليثي بسبب "يا مسهرني"

كتبت- منى الموجي:

أعلنت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين "ساسيرو" أنها بدأت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطرب محمود الليثي، وذلك إثر قيامه بالتعدي على أغنية "يا مسهرني"، أحد أبرز أعمال الموسيقار الكبير سيد مكاوي، وكلمات الشاعر الكبير أحمد رامي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية، تقدّم المستشار القانوني لـ"المؤلفين والملحنين" الدكتور حسام لطفي، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، قُيد برقم العريضة 1235328، يتهم فيه الليثي بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية من خلال استخدام لحن الأغنية دون تصريح، مع تحوير كلماتها في أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان "ماتعيش فيها دور المظبوط".

وأكدت الجمعية أن ما تم يمثل تعديًا صريحًا ومرفوضًا على أحد أركان التراث الغنائي المصري والعربي، إذ تم استخدام العمل الأصلي دون الحصول على موافقة أصحاب الحقوق، فضلًا عن تغيير كلماته إلى محتوى يفتقر إلى القيم الجمالية، وهو ما يُعد تشويهًا لعمل فني خالد، وانتهاكًا صريحًا للحقوق الأدبية والفكرية المحمية قانونًا.

واستنكرت الجمعية هذا التصرف، مؤكدة التزامها الكامل بحماية حقوق المؤلفين والملحنين والدفاع عنها بكافة الوسائل القانونية المتاحة. كما دعت الجمعية جميع الفنانين والمنتجين إلى احترام حقوق الملكية الفكرية، والتعامل مع الأعمال الفنية التراثية بمسؤولية تليق بقيمتها التاريخية والفنية.

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