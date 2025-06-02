كتبت- منال الجيوشي

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم احتفالية عيد الأضحى والتي يقوم بإحيائها النجم لؤي ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

تقام الاحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ومن جانبه قال الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية أن قطاع الفنون الشعبية بصدد عمل مجموعة من الحفلات خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

واستكمل عبدالمنعم: تم الإتفاق مع النجم لؤي لإحياء حفل البيت الفني للفنون الشعبية وذلك ثالث أيام عيد الأضحى على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

ويقام في الفصل الأول من الإحتفالية استعراض "الدنيا ربيع" والذي تقدمه الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويقام خلال الفصل الثاني فقرة تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

ويصعد في الفصل الثالث من الإحتفالبة ميجا ستار "لؤي" والذي سيقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.